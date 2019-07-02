【板門店特金會】青瓦台：特朗普曾單獨告訴文在寅「重要內容」

韓國青瓦台周一（1日）表示，美國總統特朗普在周日（30日）舉行的美朝第三次會談後，並在他和文在寅離開和平之家前，曾與文在寅單獨談話一陣子，告訴了對方一些「重要內容」。

美朝會談完畢後，特朗普與文在寅先送金正恩回朝鮮一方，再到和平之家召開簡短記者會，介紹會談內容。（路透社）

特朗普上周六（6月29日）結束日本大阪的二十國集團（G20）峰會後訪問韓國。在出發前，特朗普提議在訪韓期間與金正恩在板門店見面，結果就在周日（6月30日）促成了第三次美朝會談，期間特朗普更成為首位踏進朝鮮領土的在任美國總統。

可能是美朝雙方未能公開的議題

青瓦台發言人表示，在美朝會談結束，金正恩離開、特朗普在告訴記者會談成果、搭乘汽車離開前，一度留下翻譯人員單獨地與文在寅進行短暫對話。青瓦台稱兩人對話有「重要內容」，但沒具體說明是什麼。

特朗普與金正恩會談超過40分鐘，但面對記者僅表示會重啟棄核談判及相互成立工作小組而已，有指這重要內容可能是暫時未能公開的其他議題，如6月23日金正恩收到寄自特朗普的一封「令人滿意的信件」。

另外，青瓦台發言人亦透露，這次美朝會談是由青瓦台國政狀況室長尹建永負責聯繫美朝雙方的工作。發言人亦稱直至周日凌晨為止，尹建永仍未能確認金正恩會否前來。而到了當日早上，尹建永趕往板門店，與朝鮮一方準備這次的會面。

（韓民族日報）