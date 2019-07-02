土耳其總統周二訪華　專家分析兩大重點

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周二（2日）訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會談。鑑於敘利亞局勢、土耳其2016年發生的未遂政變、以及購買俄製S400導彈等問題，土耳其作為北約成員國，與西方盟友漸行漸遠。而埃爾多安此次訪華，學者認為有兩大重點。

加強經貿合作

德國之聲周一（1日）引述學者觀點指，埃爾多安周二到訪北京，與習近平會談的重點將圍繞加強經貿合作和開拓雙邊關係。

伊斯坦布爾科奇大學亞洲關係研究專家·阿提里（Altay Atli）認為，土耳其與中國的關係並不能取代土耳其和美國以及歐盟的盟友或夥伴關係；而伊斯坦布爾塞希爾大學的特米茲（Kadir Temiz）則認為，對土耳其來說，中國變得愈來愈重要，但雙邊關係的核心仍是在共同利益基礎上發展經濟合作。

俄羅斯衛星通訊社指出，這是兩國領導人不到一個月內舉行的第二次會晤。預計土耳其方面會提出加強與中國雙邊金融和基礎施設合作，以及增加中國遊客到土耳其旅遊的數量。

開拓雙邊關係

俄羅斯科學院東方研究所專家帕霍莫娃（Maria Pahomova）表示，兩國領導人6月15日在塔吉克首都杜尚別的會晤，有成功的對話，得以消除雙邊關係中因2019年初土耳其強硬批評新疆人權而出現的緊張局面。

衛星通訊社又認為，兩國元首的會談中，很有可能討論的另一個議題是敘利亞局勢。帕霍莫娃指出，土耳其是與敘利亞交界的強大軍事力量，並且在很大程度控制衝突地區的軍事形勢麼人中國則帶來的是金融投資。如果土耳其幫助中國向敘利亞投資，這將從整體有助於地區的穩定。

（綜合報道）