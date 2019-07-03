【新聞教室】歐盟委員會新主席　德國防長馮德萊恩是誰？

歐盟周二（2日）就未來五年新班底決定人選，德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將接任容克（Jean-Claude Juncker），成為歐盟委員會首位女主席。馮德萊恩是誰？她又能否勝任歐盟主席一職？

馮德萊恩同樣是德國史上首位女性國防部長。她在任內推動了軍隊改革和變化，令德國軍隊實力提高。（Getty Images）

從醫生投身政治

馮德萊恩1958年在比利時布魯塞爾出生，在比利時渡過童年，至11歲才搬至德國的漢諾威居住。馮德萊恩在學院攻讀醫科，畢業後成為醫生，並嫁給了同是醫生的丈夫，兩人育有7名子女。

馮德萊恩在1990年加入基民盟，並在1999年投身政治。2003年馮德萊恩當選下薩克森州議會議員，出任該州內閣社會事務、婦女、家庭事務及衛生部長。2005年，馮德萊恩獲默克爾提拔走進聯邦政府，成為德國聯邦家庭事務、老年、婦女及青年部長。

2005年馮德萊恩擔任家庭事務、老年、婦女及青年部長時留有長髮，現在已剪成短髮的模樣。（Getty Images）

成為國防部長 改革德國軍隊

2009年，默克爾第二次內閣組成，馮德萊恩成為了衛生部長。2013年12月，馮德萊恩成為國防部長。德國國防部一向被認為是「德國政治生涯的墓地」，但馮德萊恩在任內，成功改革與處理德國軍隊接連的難題。在過去德國17名國防部長中，幾乎只有馮德萊恩能一直擔任此職位6年之久。

如馮德萊恩成功增加國防預算，解決軍隊長久以來裝備過時及老化問題。馮德萊恩又撤去了德軍18.5萬名軍人的限制，積極推動德國軍隊參與國際打擊恐怖主義及維和事務。同時，馮德萊恩亦為歐盟建立防衛聯盟作出了貢獻。馮德萊恩解決難題的能力優秀，被視為是默克爾的忠實內閣成員。

馮德萊恩曾被問到歐盟建立歐洲聯合軍隊會否與北約發生衝突，她表示作為長期計劃的歐洲軍隊與北約沒有相沖：「這有如硬幣的兩面，因為歐洲在北約內部構成一支強大支柱，這不僅僅是為了維護北約聲譽，同時有着歐洲強烈的聲音。特別在今天特朗普呼籲德國及北約加大軍事承諾上，我認為這並無不妥。」

德國國防部被指花了近億歐元去復修這架舊世代的戈爾希福克號訓練艦，嚴重超支問題成為馮德萊恩飽受批評的原因。（Getty Images）

軍隊醜聞未影響她在歐盟名聲

但馮德萊恩的政治生涯也並非完美無瑕。軍隊內部出現極右分子嘗試策劃恐襲、高級將令捲入性暴力等軍中醜聞，多少破壞馮德萊恩的名聲。而最近為維修戈爾希福克號（Gorch Fock）海軍訓練艦嚴重超支問題同讓馮德萊恩飽受批評，儘管調查發現是軍中的一名副部長私自聘請多名昂貴的顧問負責維修所致。

被問到在軍中的醜聞會否影響馮德萊恩接任主席工作，現任歐盟委員會主席容克表示否定，並打趣說道處理德國軍隊的裝備問題並非擔任歐盟委員會主席的資格條件。

另外值得一提的是，馮德萊恩精通英、德、法語，在今天歐盟上她的語言能力顯得優勢。

（綜合報道）