特朗普騎劫國慶日？　慶祝活動出動坦克軍機又有演說　太高調捱批

美國周四（4日）慶祝國慶兼獨立日（Independence Day），但這一年的國慶活動特別有爭議，皆因有意競選連任的總統特朗普（Donald Trump）繼續反傳統，決意大搞慶祝活動，不單要有傳統的煙花匯演，還要出動坦克和軍機，他本人當日又會發表演講。 在美國傳統上，這日屬於無黨派的非政治慶祝活動，而這次名為「向美國致敬」（A Salute To America）的活動，自然遭批評變成他的個人騷、連任騷，不滿他是「騎劫」國慶日。

除了一般花車巡遊和歌唱表演外，特朗普在當日加插名為「向美國致敬」的大型慶典。根據美國內政部的說法，活動將包括由老衛士橫笛鼓號樂隊（Old Guard Fife and Drum Corps）和美國陸軍樂隊「Pershing's Own」等演出，特朗普亦要求陸軍和海軍分別派出全新的主戰坦克和「藍天使」飛行表演隊（Blue Angels）等參與巡遊。

當中最受關注的項目，相信是特朗普「打破傳統」，於當天到華盛頓國家廣場（National Mall），在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）內發表的演講。

美國獨立日：在慶典上，美國陸軍將會出動M1A1艾布拉姆斯主戰坦克（M1A1 Abrams）等參與巡遊，有員工在清洗坦克。（Getty Images）

獨立日發表正式演講惹爭議

特朗普聲稱，「向美國致敬」慶典將會華盛頓史上最大型的集會之一。然而他在當天發表演講的舉動惹來連串爭議。原因美國一向視獨立日為「非政治性質」的活動，總統傳統上會避免自己成為當中活動的中心主角。

美利堅大學（American University）退休圖書館員海因茨（James Heintze）指出，以往總統慶祝獨立日的活動包括在白宮南草坪（South Lawn）舉行派對，或者出席紀念和探訪活動等等。他指出，最接近特朗普演講計劃的，要數到1970年時任的尼克遜（Richard Nixon）總統在林肯紀念堂播放講話錄影一事。惟放映最終受到大批反越戰的示威者抗議。

美國獨立日：工人在林肯紀念堂前搭建舞台和觀眾席，為特朗普在「向美國致敬」活動上發表演講做準備。（法新社）

無黨派活動轉化成政治集會？

特朗普表示，他2017年到法國參與「巴士底日」（Bastille Day）國慶活動時看見大批坦克和軍隊巡遊，啟發他舉辦這次「向美國致敬」的慶祝活動。然而有當地民眾擔心，坦克駛經會對路面造成破壞；加插總統行程需要動員更多保安，煙花匯演舉辦位置也需要由傳統的華盛頓紀念碑（Washington Monument）移師至另外兩個地方。

在現今美國分歧嚴重的時刻，不少人擔心慶祝活動被「騎劫」，變得更政治化。民主黨參議員尤德爾（Tom Udall）深切地關注特朗普的計劃會否將本應是無黨派的慶典，有效地轉化成政治集會。另外，出動大批軍隊的畫面可能令人聯想到中國和俄羅斯的閱兵場面，而美國伊拉克和阿富汗戰爭退伍軍人協會（Iraq and Afghanistan Veterans of America）主席巴特勒（Jeremy Butler）認為，此舉模糊了政治和軍隊之間的界線，使軍隊變成為政治人物站台的角色。

（綜合報道）