俄羅斯：準備以坦誠互信與美國解決《中程導彈條約》爭議

俄羅斯外交部旗下的核不擴散及軍備控制部門周三（3日）發表聲明，歡迎美國支持就全面棄核提出先決條件的構思，但認為雙方重啟談判仍然有難度。

該部門負責人葉爾馬科夫（Vladimir Ermakov）在聲明提到，俄羅斯仍然會基於坦誠互信方式及討論穩定情況的方法，以及確保在8月2日後維持《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ，INF Treaty）的可預見性。不過俄羅斯認為美國仍未展示重啟談判的意慾。

葉爾馬科夫指，俄羅斯外交官員與美國國務院舉行工作會議期間，雙方確實提過有關條約，但兩國仍就內容出現嚴重分歧，因此要重回談判桌仍然有難度。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三（3日）簽署法案，暫停這條由美國和前蘇聯在1987年簽訂條約的法案，是美國在2月2日宣布中止履行條約義務後的回應。華府當時警告俄羅斯修正涉嫌違約的指控，否則美國會進入退出程序，預計條約六個月後正式失效。

之後普京採取同等回應，3月4日簽署命令，俄方正式暫停履行《中導條約》義務，直到美國停止違反條約或者條約失效為止。普京當時指，俄羅斯不應也不會捲入耗資巨大的軍備競賽，所有俄方有關裁軍問題的方案仍然有效，談判大門依然打開，但要求外交部和國防部不要再主動提出就此談判。

（俄羅斯衛星通訊社）