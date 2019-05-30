普京提交草案停止履行中程導彈條約

俄羅斯衛星通訊社周四（30日）報道，俄國總統普京（Vladimir Putin）向國家杜馬（即國會下議院）提交俄羅斯停止履行《中程導彈條約》（INF）的法律草案。

報道引述議長沃洛金稱，國家杜馬理事會在一個小時內處理這項法律草案並確定審議日期。根據該法律草案的條款，總統有恢復履行條約的決定權。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）2月時曾稱，俄羅斯將在6個月後退出《中程導彈條約》（INF），並形容這是對美國退出條約的「對稱」舉措。

《中程導彈條約》由時任美國總統列根（Ronald Reagan）與前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhai Gorbachev）於1987年簽訂。條約禁止雙方擁有、製造或試射，射程達500至5500公里的陸基彈道及巡航導彈。

但美國現任總統特朗普（Donald Trump）聲稱俄羅斯研發新型陸基巡航導彈，違反《中程導彈條約》，2018年10月單方面宣布準備退出條約。

兩國之後的談判無果，華府2月1日宣布除非俄羅斯停止違反條約，否則美國會在6個月內正或退出條約。俄羅斯總統普京2月2日宣布暫停履行《中程導彈條約》義務，並開始製造新的導彈。

（綜合報道）