德黑蘭揚言提高濃縮鈾濃度　特朗普警告伊朗小心被反咬一口

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伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）指，下周日（7日）將會提煉濃度超過3.67%的濃縮鈾，周內第二次宣布將違反核協議。美國總統特朗普周三（3日）發文，警告伊朗要小心，可能會被狠狠地反咬一口。

特朗普發文寫道：「伊朗剛剛發出新的警告。魯哈尼說，如果沒有新的核協議，就將鈾濃縮度提高到『我們想要的任何程度』。發出這些威脅可要小心，伊朗。 他們能反過來咬你，保證你見都沒見過！」

魯哈尼周三表示，如果美國和歐盟國家不履行伊朗核協議的義務，伊朗就將突破協議中規定的濃縮鈾濃度限制。他威脅說：「伊朗將自7月7日起，不再受3.67%濃縮鈾濃度限制的約束，伊朗會根據的實際需求決定生產何種豐度的濃縮鈾。」

魯哈尼還表示：「任何時候只要他們（美國）重返核協議，我們也會回到核協議。」

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