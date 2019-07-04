德黑蘭揚言提高濃縮鈾濃度　特朗普警告伊朗小心被反咬一口

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）指，下周日（7日）將會提煉濃度超過3.67%的濃縮鈾，周內第二次宣布將違反核協議。美國總統特朗普周三（3日）發文，警告伊朗要小心，可能會被狠狠地反咬一口。

Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

特朗普發文寫道：「伊朗剛剛發出新的警告。魯哈尼說，如果沒有新的核協議，就將鈾濃縮度提高到『我們想要的任何程度』。發出這些威脅可要小心，伊朗。 他們能反過來咬你，保證你見都沒見過！」

魯哈尼周三表示，如果美國和歐盟國家不履行伊朗核協議的義務，伊朗就將突破協議中規定的濃縮鈾濃度限制。他威脅說：「伊朗將自7月7日起，不再受3.67%濃縮鈾濃度限制的約束，伊朗會根據的實際需求決定生產何種豐度的濃縮鈾。」

魯哈尼還表示：「任何時候只要他們（美國）重返核協議，我們也會回到核協議。」