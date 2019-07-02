【新聞教室】濃縮鈾庫存超標意味什麼？　伊朗核協議面臨崩解

2018年5月8日，美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議。一年後，伊朗宣布停止履行協議部分條款。協議其他簽署國尚未成功挽回協議之際，伊朗的濃縮鈾庫存周一（1日）已超出協議中的300公斤限制，下一步將濃縮鈾的鈾235含量提升至超過3.67%。 根據協議，伊朗同意限制敏感的核活動，並容許國際派員檢查，換取撤銷制裁。但為什麼協議中所定的濃縮鈾庫存限制如此重要？庫存超標又代表什麼？

濃縮鈾是什麼？

濃縮鈾的用途廣泛，例如醫學研究和發電，但高純度的濃縮鈾亦可用來製作核彈。根據協議，直至2031年，伊朗只可以製造低濃縮鈾，即僅含有3%至4%鈾235的濃縮鈾，為發電廠提供燃料。相比之下，「武器級」的濃縮鈾須含有90%或以上的鈾235。

伊朗亦可以儲存不多於300公斤的低濃縮鈾，並運作不多於5,060部離心機，用以將鈾235同位素從六氟化鈾氣體抽出。協議的另一部份則規定伊朗不可以儲存超過130公噸的重水，並要重新設計位於阿拉克（Arak）的重水核設施，保證不會用於製造核武。重水比一般的水含有較多氫，而重水反應堆的燃料含有鈈，可用於製造核彈。

伊朗核協議：根據協議，伊朗要重新設計位於阿拉克（Arak）的重水核設施。（美聯社）

伊朗為何拒絕遵守限制？

自美國退出核協議並重啟制裁後，伊朗經濟急劇下滑。特朗普要求重新談判協議，但德黑蘭拒絕，而其他簽署國包括英國、法國、德國、中國和俄羅斯均批評特朗普的決定，表示仍然會遵守協議。

2019年5月，白宮向伊朗加強施壓，取消對購買石油國家的制裁豁免。伊朗原本能夠按協議出售過剩的低濃縮鈾，換取未經提煉的礦石「黃餅」，並可以出售過剩的重水，避免庫存超標。但華府亦對參與交易的國家取消制裁豁免。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）於是決定暫緩遵守協議部份條款，回應美國制裁。他亦將7月7日定為期限，要求協議其餘五個簽署國保護伊朗免受制裁影響，否則伊朗將提高濃縮鈾的鈾235含量至超過3.67%，並停止重新設計阿拉克反應堆。

伊朗核協議：伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）決定暫緩遵守協議部份條款，回應美國制裁。圖為魯哈尼聽取有關核計劃成就簡介的情況。（美聯社）

下一步製造核武器？

伊朗濃縮鈾庫存超出協議限制，很有可能會被視為違反核協議。如果負責檢查的國際原子能機構（International Atomic Energy Agency，IAEA）確認伊朗違反規定，聯合國有權重啟對伊朗制裁，安全理事會的常任理事國亦不能動用否決權推翻制裁。

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）早前表明，或將濃縮鈾的鈾235含量提升至5%，提供燃料發電，甚至會將含量提升至20%，供應予德黑蘭的研究反應堆。如果伊朗將鈾235含量提升至20%，意味距離提煉武器級高濃縮鈾僅一步之遙。

核協議簽訂前，伊朗已經有足夠20%濃度的濃縮鈾和離心機製造核武，所需製造武器的「突破時間」只是兩至三個月。核協議成功將「突破時間」延長至最少一年，但如伊朗放棄履行協議部分條款，意味「突破時間」有可能縮短。

（英國廣播公司）