【板門店特金會】韓媒：朝鮮駐越前大使金明吉將擔任對美磋商代表

韓聯社周四（4日）引述外交消息人士指，朝美領袖6月30日在板門店會談時互相通報各自的磋商代表，朝方表示駐越南前大使金明吉將擔任對美工作磋商代表。

金明吉2006年至2009年間以朝鮮常駐聯合國副代表的身份，參與朝核問題六方會談，還曾在外務省屬下的裁軍與和平研究所工作，精通對美事務。他2015年8月出任朝鮮駐越南大使，其後於2018年4月返回朝鮮。朝美2019年2月在越南河內會晤期間，他負責朝鮮領袖金正恩的隨行工作。

金明吉預料將與美國對朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）就朝鮮無核化措施和美國採取的相應措施進行磋商。

美國總統特朗普（Donald Trump）在板門店與金正思會談後，美朝同意會在未來2至3周分別成立工作級別的團隊，就重啟無核化談判制定細節。韓聯社分析認為，朝美工作層磋商的成敗將取決於朝鮮工作組在無核化問題上的許可權有多大。

據悉，朝美工作層磋商有望在本月中旬啟動，由於負責對朝外交的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和負責對美外交的朝鮮外務相李勇浩有望8月2日出席在泰國曼谷舉行的東盟地區論壇（ARF）外長會議，因此也不能排除雙方在此期間舉行高級別會晤的可能性。

河內會談無果而終後，當時負責對美磋商的前統一戰線部部長金英哲和前對美代表金赫哲均未現身公開場合，朝鮮外務省接替統戰部成為朝鮮對美談判的主管部門。

（韓聯社）