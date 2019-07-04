德川家康第19世孫競選參議員辦造勢大會　反對日本政府修憲

日本正式發表參議院選舉公告，投票將在7月21日舉行，各大政黨展開一系列宣傳攻勢。這次選舉的候選人之中，就包括德川家康的第19世孫、在野立憲民主黨參選人德川家廣，他周四（4日）舉行造勢大會，並暗示反對政府修憲。

德川家康雕像前造勢

德川家廣將出戰參議院靜岡選區，他在靜岡市葵區的駿府城公園內的德川家康雕像前舉行造勢大會，獲日本首名台裔大臣、現為參議員的蓮舫站台。

德川家廣稱，這裏是江戶和平誕生之地，強調和平不容破壞。他表示，現任首相安倍晉三堅持修改憲法，國民擔心會對經濟造成影響，稱這議題的爭議很大。

《朝日新聞》報道，德川家廣提到3個參選的原因分別是，有關靜岡縣御前崎市濱岡核電廠安全問題、安倍經濟學，以及現政府對修憲的舉動。他指出，立憲民主黨的理念與他所認知的相符。

現年54歲的德川家廣畢業於慶應義塾大學，後來留學美國密歇根大學和哥倫比亞大學，擁有政治學和國際關係理論碩士學位，為日本頗有名氣的政經評論家和翻譯家。他是開啟日本江戶時代的德川家康將軍第19世孫，亦是德川宗家的未來當家。他目前擔任德川紀念財團的理事，以及位在靜岡市駿河區的久能山東照宮祭司。他2月時一度傳出獲自民黨推薦參選北海道知事，後來決定退選。