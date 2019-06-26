日本參議院選舉7月21日舉行　熱門競選議題：140萬才夠退休生活

日本通常國會會期在周三（26日）結束，經內閣會議商討，政府決定將在7月21日舉行參議院選舉。

日本放送協會（NHK）報道，正式選舉詳情會在7月4日公布，現已決定參議院選舉將在7月21日舉行。今屆將有74個選舉區及50個比例代表議席，共124席需要改選。

執政聯盟自民與公明黨目標取得其中的63席以上，在野黨則希望擴大佔有率，以求打破參眾兩院一黨獨大局面。

並非人人都有2000萬日圓（約140萬港元）。退休生活成為日本今日最熱烈討論的話題。（Getty Images）

今天日本議題：退休金足夠嗎？

日本國內政治現時最為關注的，是早前金融廳報告書中的「2000萬退休金」論。日本金融廳在5月22日發表報告書，稱一對退休夫婦，需要2000萬日圓（約140萬港元）才能維持生活。

但並非每一個家庭都有如此積蓄，特別在日本經濟下滑後，一般年金積存金額難以達標。而副首相兼財務相麻生太郎其後稱「沒有收到報告書」，自民黨國會對策委員長森山裕國更稱「報告書已失蹤了」，反映政府亦明白這個2000萬是「不可能的任務」。人口老化，經濟下行與退休生活的不穩，成為日本社會近日熱烈討論的話題。這亦相信會成為參院選舉中，候選人的爭辯議題。

（日本放送協會）