【美國獨立日】特朗普發表演說：國旗會在火星飄揚

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（4日）在首都華盛頓發表獨立日演說，他感謝來自不同職業的人士為國家付出一切，當中他花了不少篇幅讚揚軍人對國家的貢獻，並稱美國人很快會重返月球，並終有一日會在火星插上美國國旗。

特朗普在華盛頓林肯紀念堂（Lincoln Memorial）向大批冒雨聚集的民眾發表「向美國政敬」的演說，除了讚揚美國的軍事成就外，他亦提到女性投票權、民權運動。特朗普表示，女性在1920年獲得投票權，黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）的貢獻令不同種族的美國人邁向平等。

特朗普在演說期間，多架軍機在會場上空飛過，接受民眾致敬，其中在空軍一號出場時，台上嘉賓紛紛歡呼「美國！美國！」

根據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報道，參與致敬的軍機如下：

海軍：F-18超級大黃蜂戰機、F-35C戰機 陸軍：阿柏奇直升機 空軍：B-2轟炸機、F-22戰機 海岸防衛隊：HH-60鋪路鷹直升機、HH-65海豚直升機、HC-144多用途巡邏機 海軍陸戰隊一號 空軍一號 海軍藍天使特技飛行隊 魚鷹直升機

特朗普向美國史上捍衛國家的人致敬的同時，亦指國家的未來取決於願意守護的人，呼籲有此意願的民眾從軍。

另外一向發表具爭議言論的特朗普在演說中一反常態「讀稿」，沒有趁機攻擊政見不同的人或國家。

（綜合報道）