【南加州地震】州長宣布震央縣市進入緊急狀態　多人受輕傷

美國南加州周四（4日）發生6.4級地震，多間建築物受損，多人受輕傷，暫時無人死亡。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣布震央克恩縣（Kern County）進入緊急狀態。

南加州地震：南加州周四（4日）發生6.4級地震，位於震央附近的里奇克萊斯特（Ridgecrest）有民房發生火警。（路透社）

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地震發生於當地時間早上10時30分洛杉磯東北大約240公里的莫哈韋沙漠（Mojave Desert），位於里奇克萊斯特（Ridgecrest）附近。據美國地質調查局（USGS）指，震源深度10.7公里，屬淺層地震。

震央克恩縣消防部門表示有多人受傷，兩間房屋起火。縣內多條道路出現裂痕，架空道路和地下道路均未有受損。另外亦有煤氣洩漏的情況出現，里奇克萊斯特市長布里登（Peggy Breeden）表示已派工人檢查受損的煤氣管道。里奇克萊斯特一間醫院15個病人需要疏散，預防未來或會發生的餘震。

進入緊急狀態後，國家將協助受影響的縣市進行救援工作。里奇克萊斯特警察局長麥克勞克林（Jed McLaughlin）表示，當地仍有充足資源應對地震。

（路透社／美聯社）