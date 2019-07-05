【中美貿易戰】普京：若未能達成協議　全世界都遭殃

俄羅斯總統普京訪問意大利，周四（4日）與意大利總理孔特（Giuseppe Conte）會面。二人會後舉行聯合記者會，普京談到中美貿易戰，並呼籲兩國儘早達成協議，否則全世界都將受拖累。

在記者會上，普京談到中美貿易戰。他說：「談到中美貿易談判，我方熱切希望能夠達成令雙方滿意的協議。我們雖然不是這個過程的參與者，但可以確信，如果協議無法達成，那麼全球經濟都將受到影響，這不是我們的觀點，這是全球主要國際組織專家的看法。」

普京指出，如果目前的情況延續下去，那麼到2024年，世界貿易將縮減17%，全球國內生產總值（GDP）將下降2%。他說：「這對所有人都不利，因此我認為，必須盡一切努力達成協議，並且應該取消出於政治動機的限制、制裁和單方面關稅政策。」

普京強調，很清楚中國領導層的立場，並說：「中國領導層為達成協議表現出足夠的靈活性。這實際上會帶來什麼，讓我們拭目以待。」

普京的表態正值中美貿易談判重啟之際。中美談判自5月份的第11輪談判破裂之後，一直陷入僵局，直到6月底的「習特會」舉行後，談判才得以重啟，兩國將繼續談判。美國貿易代表辦公室（USTR）官員周三（3日）表示，特朗普政府準備下周與中國就經貿問題舉行部長級通話。