伊朗：7月7日起提升濃縮鈾濃度　可增至5%

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）高級顧問韋拉亞提（Ali Akbar Velayati）周六（6日）表示，伊朗在美國退出《伊朗核協議》後已給予歐盟很多時間，但他們沒有遵守其義務。他指美、歐直接或間接違反協議，因此伊朗已準備好在周日（7月7日）起把濃縮鈾的濃度提高，「或將濃縮鈾濃度增至5%，為布什爾（Bushehr）的核反應堆供應燃料。」

根據韋拉亞提的說法，這麼做距離生產武器級鈾元素仍相距甚遠，但這是反映出德黑蘭在加強對外發出訊號，要求籤約國積極反應，否則該國可能會有進一步不守約的行動。

核電站核反應堆只需濃度為3%至5%的鈾235，用於生產核武器的濃度至少要達90%。

國際原子能機構（International Atomic Energy Agency，IAEA）因應相關情況，周五（5日）宣布下周三（10日）下午2時30分召開緊急會議，討論伊朗問題。

國際原子能機構證實，伊朗的濃縮鈾庫存量已經超出2015年《伊朗核協議》中規定的300公斤限制。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周三（3日）表示，伊朗將從周日（7日）起把鈾的濃縮度提升到「所需水平」，突破伊朗核協議的3.67%上限。

伊朗與以美國為首的西方國家關係漸趨緊張。一艘伊朗運油輪涉嫌違反歐盟禁令，在運送石油前往敘利亞途中，於周四（4日）在直布羅陀（Gibraltar）被英國海軍陸戰隊扣押。直布羅陀當地最高法院下令將扣押期延長14天，至7月19日。伊朗革命衛隊的前指揮官禮薩伊（Mohsen Rezaei）在Twitter上推文警告，該國有權扣查英國運油輪。

（綜合報道）