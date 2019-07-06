【南加州地震】克恩縣接獲多宗火警與受傷報告

撰文：洪怡霖
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美國南加州周四（4日）發生6.4級地震後，持續發生多次地震，周五（5日）晚上8時20分再發生7.1級強震。克恩縣（Kern County）發言人佩爾松（Megan Person）表示，位於該縣的里奇克雷斯特（Ridgecrest）接獲多宗火警與意外受傷報告，近2000人斷電。
美國地質調查局（United States Geological Survey，USGS）指，第二次地震的震央位於里奇克雷斯特東北偏北17.7公里。
靠近克恩縣的聖貝納迪諾縣（San Bernardino）消防部門表示，接獲許多來自西北部社區的損毀報告，包括路面裂開、防護墻倒塌與房屋挪動。距離里奇克雷斯特241.1公里的洛杉磯與鄰國墨西哥亦有震感。
美國地震學家瓊斯（Lucy Jones）博士周五表示，加州未來幾日有5%機率會發生大地震。
加州地震：美國加州聖貝納迪諾縣（San Bernardino）一間沃爾瑪（Walmart）超市在經歷7月4日、5日發生的大地震後，現場一片狼藉。罐裝食物從貨架上跌落，醬汁灑至滿地。（美聯社）
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