【南加州地震】專家指餘震或持續數年　黃石火山將爆發？

美國南加州近日頻頻發生地震。當地時間周四（4日），洛杉磯東北大約240公里處發生6.4級地震；周五（5日）凌晨4時左右，瑟爾斯谷（Searles Valley）以西16公里附近出現5.4級地震，而周五晚上8時20分，瑟爾斯谷東北處發生7.1級地震。 此次南加州6.4級地震是當地近20年來最強地震，迄今已有約1700次餘震，專家亦指如此大規模的地震，預計未來數年仍會發生餘震。由此，不少人擔心，地震或會觸及黃石國家公園（Yellowstone National Park）超級火山的爆發。

拉斯維加斯大學（Universit of Las Vegas）的一位法學教授愛德華茲（Ben Edwards）在Twitter表示，「我內心感到一絲恐懼，或許黃石火山已經爆發，看來需要尋找逃避火山灰雲（Ash cloud）的方向。」

黃石火山是目前全球唯一活躍的超級火山，位於黃石國家公園下面。一旦噴發，火山灰可以覆蓋全美四分之三的國土。實際上，近年來，關於黃石火山何時爆發的問題已經引起憂慮。

黃石火山是目前全球唯一活躍的超級火山。（路透社）

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迄今為止，黃石火山口爆發3次超級火山，第一次發生在210萬年前，第二次發生在130萬年前，而第三次則發生在63.1萬年前，幾乎導致大陸分裂，並且由此形成了今日的黃石火山口。若按照火山爆發的時間，這意味着黃石火山大約每隔65萬年會爆發一次。

科學家通過研究發現，火山變化的速度可能比之前學界的預測要更加快速。2017年「國際火山學與地球內部化學協會」（IACEI）上，有學者提交早期證據表明，黃石最近的一次超級火山噴發，實際上在新鮮岩漿進入火山下面的幾十年後就發生。

美國地質調查局（United States Geological Survey，USGS）則表示，雖然黃石火山在遙遠的未來可能爆發，但是在接下來數千年內發生的可能性「非常低」。

目前，科學界尚未確定地震與火山爆發之間的發生機制。（路透社）

英國《每日快報》周五（5日）報道指出，目前，潛伏在黃石公園淺地層的岩漿熔化率只有5%至15%，而火山噴發通常至少需要在50%的熔化率，才能在粘稠狀態下凝膠。比起火山爆發，地震比較可能觸發的是熔岩流的發生。

報道亦指出，歷史上確實存在6級地震發生後，當地附近的火山隨後爆發的先例。1975年11月，基拉韋厄峰（Kilauea Volcano）東南28公里處的夏威夷島發生7.2級地震，隨後該火山爆發，但科學界尚未確定地震與火山爆發之間的發生機制。

（綜合報道）