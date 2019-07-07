英國駐美大使被揭批評特朗普「笨拙無能且不可靠」

英國《每日郵報》上周六（6日）獲得多份聲稱來自駐美大使達羅克（Kim Darroch）的秘密外交電文，達羅克在電文中多次批評美國總統特朗普，形容他笨拙無能且不可靠，並稱他的總統生涯可能在蒙受恥辱下結束。 美國有線新聞網絡（CNN）上周六（6日）引述英國政府官員消息，證實有關電文是真確。

該批電文日期自2017年至今，其中一份電文中達羅克寫道：「我不認為這個政府可以正常運作，（特朗普）是個失常、無可預測、不可靠、笨拙且無能的人。」

達羅克在另一篇電文中指出，雖然特朗普「沉醉」於6月時訪英受到的高規格款待，但他的政府仍會繼續只顧自身利益，高舉美國優先。

針對最近伊朗的磨擦中，達羅克在電文中批評美國外交「毫無條理且混亂」，同時質疑特朗普公開取消空襲伊朗任務的理由。

達羅克亦在一份電文中，說明應要怎樣應付特朗普：「你需先稱讚他近日所做的事，要讓他感到獲得勝利。」達羅克稱向特朗普說明事情時必須做到有多簡潔就多簡潔，不用轉彎或對他客氣。

英國外交部：付錢要大使講真話

達羅克的電報毫不留情批評特朗普，相信會令英國外交部感尷尬，事件亦可能損害英美兩國關係。英國外交部發言人上周六（6日）表示，大使的觀點不一定代表外交部長或政府的觀點：「但我們付薪水就是要求大使坦白，英國公眾亦希望大使能夠就其國家政治，向我們提供誠實且坦率的評估。」

「這就等同美國大使可發回他對西敏寺一眾政治人物的性格解讀一樣。」發言人稱相信事件不會影響與美國關係。

（綜合報道）