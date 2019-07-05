【美國獨立日】閱兵儀式盛大　特朗普：現時美國是歷來最強

美國周四（4日）舉行大型獨立日閱兵儀式，出動多架軍機。總統特朗普也特別讚揚美軍成就，表示現時美國比起以往更強，甚至是歷來最強。

約一個小時的「向美國致敬」（Salute To America）紀念活動中，特朗普細數美國歷史，並呼籲團結愛國。他在演說中說，「當我們今晚沉醉於自由的喜悅時，要記得我們擁有非凡的傳統」，「我們一同參與史上最偉大的故事之一，美國的故事。」

特朗普也花上不小篇幅讚揚軍人捍衛國家的重大貢獻，「我們慶祝我們的歷史、人民，以及對捍衛國旗感到自豪的美軍英雄。」

特朗普親自擔任解說員，細數每組展示戰機的歷史與機型，並以鼓動的語言凝聚人心，受到鼓舞的群眾不時高呼「美國！美國！」（USA! USA!）

美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普從美國海岸警衛隊（US Coast Guard）開始介紹，話語一畢，海岸警衛隊飛機就飛過華府天空。他之後稱讚美國空軍（Air Force），形容空軍運用地球上最強大的武器系統，「讓過去65年來，沒有敵方空軍有辦法殺死單一美國士兵，因為天空屬於美國。」

美聯社報道，閱兵儀式除了有海岸警衛隊直升機外，還看到空軍F-22戰鬥機、海軍陸戰隊（Marine）「魚鷹」傾轉旋翼機（V-22 Osprey）等軍機飛過天際。活動最後在美國海軍藍天使（Blue Angels）飛行表演隊飛過後落幕。

（綜合報道）