英媒：文翠珊憂慮保密能力　曾擬限制約翰遜接觸敏感情報

英國保守黨黨魁選戰最入最後階段，英國廣播公司（BBC）上周五（5日）報道，英國首相文翠珊（Theresa May）及部分情報界官員質疑時任外相約翰遜（Boris Johnson）的保密能力，曾試圖限制他接觸敏感的情報資料。 目前有望贏得黨魁和首相的約翰遜拒絕回應事件，直指報道不實。

約翰遜2016年7月成為外交大臣，同年10月20日展開對英國秘密情報局「軍情六處」（MI6）總部的首次訪問。報道引述數個匿名消息稱，對於約翰遜能否獲得英國間諜的所有情報，幕後曾發生一場爭吵。報道指，首相府對約翰遜個人不守紀律的作風，以及他與文翠珊之間的敵對態度十分緊張。

英國外相一般會為軍情六處和政府通信總部（GCHQ）的日常運作問責，但報道引述數個直接了解事件的消息指出，首相府不希望在約翰遜獲任命成為外相後，將敏感機密情報範疇展示給他。報道稱，這些消息人士中，沒人是參與領導競選和政治活動。

報道引述一名人士稱，約翰遜當時注意到這個決定，並且「非常不高興」。有接近約翰遜的消息則指，他在位外相期間可以接觸所有他需要看的資料。

約翰遜批評報道不實，並指不會進一步評論國家安全事務。首相府亦不評論事件，但指文翠珊信任約翰遜出任外相一職。

英國廣播公司（BBC）政治編輯金斯貝格爾（Laura Kuenssberg）分析認為，有消息稱約翰遜擔任倫敦市長期間，曾因在獲准公開前披露機密資訊，而觸怒時任內政大臣文翠珊。她又指，事件可能與兩人之間缺乏信任和敵視的態度有關。

（英國廣播公司）