【英國相位之爭】約翰遜支持度　領先侯俊偉48百分點

英國周六（6日）有調查顯示，正在競選執政保守黨黨魁的前外相約翰遜（Boris Johnson）正領先現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）48個百分點。

英國調查機構YouGov上周一至周五（7月1日至5日）針對英國保守黨員所做的調查顯示，74%受訪保守黨員會投票給約翰遜，大幅多於侯俊偉的26%。

自從上次於6月起進行的民意調查，兩人48個百分點的差距沒有改變。對82%的受訪黨員，以及92%支持約翰遜的人來說，他們相當肯定會投票給其所支持的候選人。僅15%黨員稱可能會改變主意。

約翰遜的領先優勢之所以沒有怎麼被侵蝕，是因為黨員不太理會他的私生活如何。77%的受訪黨員表示，這跟他是否會是好首相並無關係。此外90%受訪黨員認為，約翰遜會準備在沒能跟歐盟達成協議的情況下，帶領英國脫歐，但僅27%受訪黨員認為侯俊偉能做到這樣。

投票將會在7月22日截止，保守黨會在7月23日公布結果。保守黨目前已向全國約16萬黨員寄出投選黨魁的選票，但英國廣播公司（BBC）引述消息人士報道，有超過1000人收到一張或以上的選票。保守黨回應時強調，黨員只能投票一次，否則會被趕出黨。

（綜合報道）