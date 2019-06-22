英國保守黨魁選戰白熱化　「政治生還者」侯俊偉力戰強敵

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周四（20日）壓過環境大臣高文浩（Michael Gove），成功打入保守黨黨魁爭奪戰的最後一輪，將與前外相約翰遜（Boris Johnson）競逐首相之位。52歲的侯俊偉性情溫和，說話輕聲細語，背後卻是經得起風浪的「政治生還者」，仕途多次碰壁也能逢凶化吉。

侯俊偉2005年獲選為國會議員。2010年，保守黨勝出大選執政，侯俊偉出任文化、媒體和體育影子內閣大臣，任內負責督導2012年倫敦奧運。他後來成為英國在任最長的衛生大臣，並在約翰遜請辭後轉任外相。侯俊偉與文翠珊和財相夏文達（Philip Hammond）一樣，自2010年保守黨重新執政後，未曾離開過政府。

只是侯俊偉在政府的工作並不是一帆風順。他出任文化大臣期間，英國傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）擬收購英國天空廣播公司（BSkyB）。當時，梅鐸旗下的傳媒機構捲入黑客竊聽醜聞，收購遇阻。侯俊偉被指在收購一事上，與梅鐸有不當聯絡，偏袒對方，一度承受辭職的壓力。最終法官裁定侯俊偉無罪，方可度過危機。

侯俊偉之後轉任政府最吃力不討好的崗位——衛生大臣。2014年，侯俊偉拒絕向國民保健制度（National Health Service）員工劃一加薪，引發數以十萬計的員工在32年來首次罷工。2016年，侯俊偉打算調整英國初級醫生的工時與薪資計算方式，再引發罷工和持續抗議。最後侯俊偉沒有讓步，決定單方面實施政策。

根據2016年脫歐公投前的民意調查，侯俊偉的支持度是所有前線政客中最低的一位。面對多番爭議，侯俊偉卻能走到最後，是名副其實的「政治生還者」。「黑馬」侯俊偉如今距離相位只有一步之遙，能否成功「爆冷」，7月底自有分曉。

（綜合報道）