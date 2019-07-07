伊朗：濃縮鈾濃度調高　超越《核協議》所限

伊朗周日（7日）宣布該國調高濃縮鈾的濃度限制，將高於2015年核協議所限。德黑蘭政府稱希望《伊朗核協議》能保得住，要求簽約國履行責任。

伊朗政府發言人拉貝伊（Ali Rabei）周日在德黑蘭向記者表示：「我們今日（提煉的）濃縮鈾上限將超越3.67%。」

伊朗副外交部長阿拉格希（Abbas Araghchi）表示，伊朗採取此一行動，是因為協議簽約國未能幫助伊朗外銷其石油。他說如沒有進一步進展，該國會在60天內宣布減少履行其他承諾。

他說伊朗今日所做的，是為保護核協議，而不是廢止它。他稱這是進行談判的機會，而如果其他簽約國未能利用這個機會，他們不應懷疑伊朗退出協議決心。



2015年由伊朗、中國、英國、法國、俄羅斯、德國及美國簽署的《伊朗核協議》中，伊朗同意其提煉的濃縮鈾濃度不超越3.67%，這足以作為核發電的燃料，亦遠低於武器級鈾元素90%的濃度。伊朗否認該國尋求生產核武，但核協議為防止德黑蘭這麼做，規定該國鈾元素庫存不可超過300公斤。惟美國總統特朗普（Donald Trump）在2018年5月宣布美國退出核協議，並逐步恢復對伊朗制裁，導致協議面臨崩潰的危機。伊朗在美國退出協議1周年，宣布不遵守2015年核協議中部分承諾。

（綜合報道）