《伊朗核協議》限65天解決爭議　聯合國制裁重臨前的6步曲

伊朗周日（7日）宣布，將調高提煉濃縮鈾的濃度，至高於《伊朗核協議》中的限制。德黑蘭政府強調，此舉並無違約，反而是按照協議下的「爭端解決程序」和條款，回應美國的行動。 根據程序，協議項下各國有65日時間處理紛爭。期間伊朗可通知聯合國安理會，說明該國將不會履行協議承諾，安理會將可以決定是否啟動「制裁回彈」（sanction snapback），重新制裁伊朗。

伊朗2015年7月與美國、英國、中國、法國、德國、俄羅斯和歐盟達成《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA），亦即《伊朗核協議》。德黑蘭政府同意大幅降低鈾濃度至3.67%，並將庫存減至300公斤等，以換取聯合國在2016年1月撤回大部分對伊朗的制裁。惟美國2018年5月直接宣布退出後，協議面臨瓦解的危機。

伊朗上周一（1日）向國際原子能機構（IAEA）成員國發出通知，指當局在2018年5月10日已正式啟動核協議中的「爭端解決程序」。伊朗強調，當局是按照協議下的條款，以及一條單獨規定列明「伊朗表明，重新引入或實施制裁……或重新實施與核相關的新制裁，將被視為停止執行全部或部分JCPOA承諾的理由」。惟路透社引述兩名對協議知情的西方官員稱，伊朗從未正式啟動有關程序。

伊朗核協議：伊朗高級核談判代表阿拉格希（Abbas Araqchi）6月28日與歐盟對外行動署（European External Action Service）秘書長施米茨（Helga Schmit）在維也納展開JCPOA聯合委員會會談。（路透社）

談不攏或採取「制裁回彈」機制

根據JCPOA，各方有65天處理爭議。首先，如有任何一方認為另一方沒有遵守協議承諾，便可以將問題轉交由英法德中俄和歐盟組成的「聯合委員會」（Joint Commission）處理。如雙方15日內未有共識，投訴方可將問題轉交至簽署方的外長們處理；雙方亦可選擇組成一個3人諮詢委員會，他們需要在15日內提供無約束力的建議。一旦爭議無法在這30天內解決，聯合委員會需要在5日內考慮任何諮詢委員會的意見，以解決爭議。

投訴方如果仍未滿意，他們可以「將尚未解決的問題視為停止履行其在JCPOA中全部或部分承諾的理由」，考慮「構成重大的不履行（行為）」。他們可以就此舉通知聯合國安全理事會（U.N. Security Council）的15名成員。惟協議表明，通知的一方必需展示出善意的努力，以「耗盡」整個爭端解決程序。

當投訴方發出通知後，安理會需要在30日內就是否繼續豁免制裁伊朗進行表決。該決議通過需獲9名成員國支持，並且不能被5個常任理事國、即英美法中俄的任何一國否決。如果該決議沒有在30日內採用，聯合國可以啟動「制裁回彈」機制，所有以往在聯合國通過制裁伊朗的決議將會重新實施。

（路透社）