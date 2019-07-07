伊朗濃縮鈾提煉數小時內超上限　惟濃度不會達20%

伊朗周日（7日）正式宣布，該國提煉的濃縮鈾濃度，會在數小時內超越2015年《伊朗核協議》所規定的3.67%上限。 伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi）周日表示，該國會每60天進一步減少遵守協議的承諾。然而伊朗不會為其在德黑蘭的反應堆生產燃料。它需要濃度達20%的濃縮鈾。 濃度20%或以上的是高濃度濃縮鈾，用在研究用反應堆。而武器級的濃縮鈾，濃度達90%。

這是伊朗第二次違反《伊朗核協議》，伊朗的濃縮鈾庫存上周一（1日）已超出協議中的300公斤限制。以美國為基地的軍備控制協會（Arms Control Association）專家指出，這個情況不會在短期內構成核擴散風險。伊朗需約1050公斤，濃度為3.67%的濃縮鈾，才足以為一個炸彈生產足夠的武器級鈾元素。

卡邁勒萬迪表示，在施加於該國的制裁被撤除的情況下，通過外交方式處理問題仍是一個選項。

伊朗副外交部長阿拉格希（Abbas Araghchi）表示，伊朗採取此一行動，是因為協議簽約國未能幫助伊朗外銷其石油。他說如沒有進一步進展，該國會在60天內宣布減少履行其他承諾。