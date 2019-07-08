華裔澳籍作家楊恆均被捕近半年　律師要求澳洲政府介入

華裔澳籍作家兼異見人士楊恆均1月在中國被捕後，至今被拘留近半年，他的代表律師斯塔里（Robert Stary）周一（8日）呼籲澳洲政府介入事件，要求中國政府盡快放人，並擔心楊恆均夫婦的安全。

斯塔里表示，楊恆均的妻子袁瑞娟上周四（4日）原定由中國返回澳洲，但在機場被國安部人員帶走，並被問話兩小時。

楊恆均朋友、悉尼科技大學教授馮崇義指，袁瑞娟一直憂慮自己隨時會被當局帶走，因此感到無助。對於她被帶走一事，馮崇義認為是北京方面以此為籌碼，令楊恆均承認犯政治罪行，或是希望袁瑞娟指控丈夫。

斯塔里指楊恆均致力參與言論自由或推動民主權利並沒有犯法，又指他們兩夫婦是澳洲公民，因此政府有責任要求中國政府立即放人，呼籲外長佩恩（Marise Payne）向北京方面施壓。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）曾表示謹慎循外交渠道處理事件，但馮崇義批評坎培拉政府的立場太軟弱，至今都沒有公開要求放人。

馮崇義又指楊恆均被單獨囚禁，並遭受虐待和全天候監視，他唯一與外界接觸的途徑是每月與澳洲領使人員會面，但其餘時間都無法外出。

現年53歲的楊恒均畢業於上海復旦大學，其後加入中國外交部工作，並曾經調職海南省政府。楊恒均在1992年到香港一間國企工作，回歸後就轉到美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）從事研究工作。楊恒均入籍澳洲後，經常發表批評中國政府的言論，是當地華人社會中的知名時政評論人。值得一提是，今次並非楊恆均第一次「失蹤」，2011年時他亦曾在廣州下落不明，但其事後稱是因為病倒住院，結果「手機沒電」而無法與外界聯繫。

（澳洲SBS電台）