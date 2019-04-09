華裔作家楊恆均被中國拘留　疑與澳洲調查北京影響當地政治有關

華裔澳籍作家兼異見人士楊恆均1月起被中國拘留。澳洲傳媒周日（7日）報道指，北京針對楊恆均和另一名學者馮崇義，疑嘗試透過二人取得有關澳洲政府調查中國影響當地政治的報告資料。

澳洲《時代報》（The Age）、《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）和《四角》（Four Corners）發表聯合調查結果，提到前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）於2016年委託中國專家兼前記者加諾特（John Garnaut）領導機密調查，探討中國影響當地政治的活動。北京政府針對楊恆均和馮崇義作調查，是為要取得相關資訊。

2018年3月，中國官員曾於悉尼向楊恆均問話，當時正是楊恆均與加諾特會面前。加諾特向傳媒透露，中國官員向楊恆均問及與加諾特的關係、加諾特做甚麼和其工作情況。

2017年，學者馮崇義亦曾在中國遭當局扣留6日。馮崇義指，審問他的情報人員希望知道加諾特為澳洲政府做事的所有細節。他亦指，中方人員知道很多有關加諾特的事，並在審問期間無遮掩對加諾特的憤怒。

中國外交部發言人陸慷周一（8日）回應指，在國際關係中，中方一向堅決主張互相尊重彼此主權，互不干涉內政。

楊恆均1月18日乘坐飛機前往中國，但後來音訊全無。澳洲外交部後來確認他已經被中國政府拘留。

（悉尼先驅晨報）