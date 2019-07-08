【日韓磨擦】網上呼籲「薩德式」反日　教導如何取消日本旅行

日韓磨擦持續，韓國民間反應亦逐步升温。除罷買日貨，韓國罷去日本的聲音亦愈來愈大，網上討論區充斥取消日本旅行的呼籲。

韓國人氣討論區NAVER的旅行專頁「SuSaSa」（스사사，全稱「喜愛精明消費旅行」）近日出現大量「我取消了去日本而改去（其他地方）」的文章，甚至出現教學指示網民如何在損失最少的情況下，取消日本旅行。

韓國是繼中國後，第二個訪日人數最多的國家。根據日本觀光局數字，2018年共有750萬韓國旅客訪日。有分析指韓國有民眾正模仿中國在薩德事件對韓國實施的「限韓令」，當年中國取消了幾乎所有前往韓國的旅行團，對韓國旅遊業造成衝擊。

特別是2020年東京奧運將至，事件持續惡化或將削弱韓國人前往觀賞奧運意欲，直接對奧運收益構成影響。

罷去日本未必奏效

不過韓國如此的罷去日本運動能否奏效仍是未知數，除了因為韓國旅行與中國旅行模式並不一樣，韓國旅行人均消費亦比中國相差甚遠，旅客減少造成的傷害有限。

檀國大學經濟部教授鄭延勝（音譯）表示，罷去日本等反日運動只會令日本反韓情緒增加，給予更多籌碼讓日本出口韓國設下更多限制。

根據韓國文化觀光研究所數字，2019年1月至5月韓國訪日人數為137萬，較2018年同期增加30萬人，分析指是由於廉航增加與日圓持續便宜所致。旅行社亦稱暫時未有出現大規模取消日本旅行的要求。

（中央日報）