【日韓磨擦】安倍「朝鮮制裁論」解釋出口管制　韓媒批穿鑿附會

日本政府上周四（4日）起加強管制出口半導體工業原料至韓國。首相安倍晉三周日（7日）表示，韓國依照國際間對朝鮮的制裁，但認為當局在徵用勞工問題上卻沒有一視同仁地遵守國際約定。 韓國《東亞日報》頭版批評安倍的言論，指他硬將朝鮮問題與出口管制扯在一起，是試圖將日本經濟報復韓國一事正當化。

報道指，安倍周日（7日）在富士電視台舉行的參議院選舉黨魁討論中表示，加強對韓國出口3種半導體材料的限制措施，並非針對二戰強徵勞工賠償判決的措施，而是關乎「國家與國家之間的約定」。報道指，安倍似乎是指1965年韓日建交談判時簽定的《韓日基本條約》。

報道指，日本自民黨代理幹事長萩生田光上周四（4日）稱，由於半導體材料能經由韓國而被朝鮮用於開發化學武器等軍事目的，故需要加強限制。這是日本方面首次提出「朝鮮關聯論」。

報道指，日本準備對韓國展開貿易報復追加措施，文章引述一名精通日本外交的消息人士透露，日本除了半導體材料外，還準備了數十種籌碼。

日本上周四將出口韓國的半導體及顯示屏相關原材料從「白名單」中剔除，包括氟化氫、氟化聚酰亞胺和感光劑「光刻膠」。日本在這些材料的市場佔有率達到七至九成，出口管制將對韓國半導體行業造成打擊。

（綜合報道）