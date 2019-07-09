阿富汗政府與塔利班聚首卡塔爾重啟和談

阿富汗政府與極端組織塔利班（Taliban）周日（7日）起一連兩日在多哈（Doha）展開和談。《紐約時報》引述與會者形容會面氣氛「有禮」，雙方提及女性權利及美軍撤出等關鍵議題，並談及18年戰爭所帶來的損失和傷痛。

這次會談由卡塔爾和德國協助下舉行，共約70名代表出席。法新社報道指，這次「阿富汗內部會談」是在美國與塔利班展開6日談判後舉行。

阿富汗政府高級和平理事會（High Peace Council）成員瓦爾達克（Asila Wardak）稱，會上眾人都強調停火事項。她補充指，塔利班在未來解決方案中提及「婦女角色、經濟發展和少數派的角色」。《紐約時報》引述阿富汗代表指，塔利班將會尊重女性工作和教育的權益；他們就議題參與討論，而沒有像過往的會議般照稿宣讀。

阿富汗政府普遍視塔利班為代理人武裝，受到鄰國巴基斯坦的影響；塔利班則認為阿富汗政府是美國的傀儡。和談重點之一是塔利班要求駐當地的1.4萬名美軍儘快撤走。

阿富汗和談：阿富汗加茲尼省（Ghazni）周日（7日）發生汽車炸彈襲擊，造成8死逾140名平民受傷。（法新社）

會談舉行期間，該國中南部加茲尼省（Ghazni）發生汽車炸彈襲擊，造成14死逾140人受傷。與會的阿富汗文官委員會（Civil Service Commission）主席納德里（Nader Nadery）提及此事時，指自己受到塔利班折磨，但也承認該組織官員在拘留期間遭受的痛苦，並強調自己「有勇氣原諒」。塔利班談判代表之一沙欣（Suhail Shaheen）受訪時則表示，「每一方都有痛苦。終結痛苦是終止（美軍的）佔領」。

分析認為塔利班「以打促談」，促使各方儘快談判解決長達18年的戰爭。從塔利班回應可見其態度有所轉變，或不排除日後在阿富汗政府中扮演主要角色。

塔利班與美國的談判將會在周二（9日）恢復。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月25日曾表示，希望在當地9月總統選舉前與塔利班達成和平協議，但目前未有美軍撤出的時間表。