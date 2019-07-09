王毅訪問波蘭　冀華沙為各國企業營造公平營商環境

中國國務委員兼外長王毅周一（8日）訪問波蘭，在華沙分別與波蘭外長查普托維奇（Jacek Czaputowicz）和總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）會面。 王毅指出，中國擁有巨大市場空間，歡迎波蘭分享中國發展機遇，願進口更多波蘭優質產品，並希望華沙政府為各國企業營造公正、公平、透明的營商環境。

王毅指出，中國擁有巨大市場空間，不斷擴大互利共贏的開放，歡迎波方分享中國發展機遇，願進口更多波蘭優質產品，通過擴大貿易規模、做大共同利益蛋糕，促進雙邊貿易平衡發展，共同反對保護主義、單邊主義。中方鼓勵中國企業赴波投資，推動具有帶動意義的大項目合作。

王毅亦提到，希望波蘭政府為包括中國在內的各國企業營造公正、公平、透明的營商環境。中方看好波蘭發展前景，視波蘭為共建「一帶一路」重要合作夥伴，願同波方加強中國－中東歐國家合作。波蘭是歐盟新興力量代表，希望波蘭在中歐關係中發揮建設性作用。

莫拉維茨基表示，波方願同中方繼續平等相待，深化互信，互利合作。波方歡迎中方擴大對波貿易投資，將本着透明公開原則平等對待各國企業，堅決反對保護主義和單邊主義。波方願同中方共同製訂中長期合作路線圖，展示波中全面戰略夥伴關係的光明前景。

（新華社）