【日韓磨擦】日韓或舉行緊急對話　韓國考慮派高官赴美求援

日本對韓出口限令已生效，為緩解兩國緊張關係，日韓政府或即將展開磋商。但因兩國矛盾依靠自身難以解決，因此韓國政府正考慮派遣官員赴美求援。

日本《讀賣新聞》周二（9日）報道，日韓兩國政府正計劃於本周在日本舉行會談。韓國貿易部門發言人表示，正在與日方就對話舉行時間與日程進行磋商，目前尚未有定論。

日本自上周四（4日）起，對用於智能手機及顯示屏幕的半導體等製造需要3種材料加強對韓國出口管制。 日本此舉被認為是對二戰強徵勞工案問題進行的報復，韓國方面也表示將作出反制。

韓國總統文在寅周一（8日）警告，若日本貿易限制致使韓國企業蒙受實際損失，韓國政府也將不得不採取必要的應對措施。

韓國《朝鮮日報》稱，兩國糾紛升級，美日韓同盟正在瓦解的擔憂已逐漸出現。日本共同社亦引述美國智庫外交關係協會高級研究員史密斯（Sheila Smith）指出，美國與日韓分別建立的同盟關係可能陷入無法發揮作用的狀態，會對東北亞安全體系帶來影響。

文在寅表示若日本的限運對韓國企業造成實際傷害，將會實行反制。（Getty Images）

美國或難為日韓解決分歧

鑒於美國在日韓事務中發揮的特殊作用，韓國政府有意把調解矛盾的希望寄托美國。《朝鮮日報》報道，韓國政府正在商議派遣產業通商資源部貿易談判室室長俞明希，下周前往美國。

不過，史密斯在接受共同社採訪時稱，美國總統特朗普因現政府有太多其他的事務，無暇顧及，同時特朗普缺乏對於日韓關係重要性的政治層面理解及處理能力。《朝鮮日報》也指出，特朗普與前總統奧巴馬不同，對韓日之間的問題展現消極態度。因此，在這場日韓糾紛中，美國政府發揮的作用或十分有限。

（綜合報道）