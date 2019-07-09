特朗普：不再與英國駐美大使打交道

英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）被揭發在外交電文中，諷刺美國總統特朗普（Donald Trump）「笨拙無能且不可靠」。特朗普周一（8日）回應指，不會再與英國大使打交道。

特朗普批評文翠珊和團隊弄得一塌糊塗，又指自己不認識達羅克，但相信對方在美國會不受歡迎，而且華府亦不再與他打交道。特朗普亦稱，英國即將有新首相上台是好消息，並指自己非常享受6月時到當地的國事訪問，認為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）才是令他印象深刻的人。

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月8日

特朗普周日（7日）被問及有關外交電文的洩密風波時，表示「我沒有看過相關報道，但我可以告訴你，英國大使沒有好好為自己的國家服務」，「我們不怎麼喜歡這個人。」

英國《每日郵報》上周六（6日）獲得多份聲稱來自駐美大使達羅克（Kim Darroch）的秘密外交電文，達羅克在電文中多次批評美國總統特朗普，形容他笨拙無能且不可靠，並稱他的總統生涯可能在蒙受恥辱下結束。

英國外交部周日為其駐美大使辯解，稱電文僅屬大使觀點，不代表部長與政府，並稱「付薪水就是要求大使坦白」。

（綜合報道）