特朗普抨擊英國駐美大使　暗諷文翠珊處理脫歐不力

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（8日）於Twitter向英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）發炮，回應對方稱自己「笨拙無能且不可靠」的外交電文。

英國《每日郵報》上周六（6日）獲得多份聲稱來自駐美大使達羅克（Kim Darroch）的秘密外交電文，達羅克在電文中多次批評美國總統特朗普，形容他笨拙無能且不可靠，並稱他的總統生涯可能在蒙受恥辱下結束。

事件令英國政府非常尷尬，首相文翠珊（Theresa May）的發言人周一指政府已經向華府解釋，指洩密事件令人難以接受，又對此感到遺憾。

特朗普之後於Twitter回應，批評文翠珊和團隊弄得一塌糊塗，又自己不認為達羅克，但相信對方在美國會不受歡迎，而且華府亦不再與他打交道。

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月8日

特朗普亦稱，英國即將有新首相上台是好消息，並指自己非常享受6月時到當地的國事訪問，認為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）才是令他印象深刻的人。

英國貿易大臣霍理林（Liam Fox）同日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他會在訪問華盛頓期間就事件向特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）致歉，指事件可能影響兩國關係，甚至是安全等共同利益。

（路透社）