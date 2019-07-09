美國華盛頓降暴雨　白宮地庫水浸　地鐵站現瀑布

美國華盛頓周一（8日）降下暴雨，街道水浸，交通大受影響。有水湧入白宮西翼地庫的的傳媒工作室，員工需要用吸水機抽乾積水。水浸亦引發停電，導致國家檔案館和博物館（National Archives Building and Museum）需要關閉。

國家氣象局（National Weather Service）氣象學家萊德貝特（Cody Ledbetter）指，風暴在兩小時內，於馬里蘭州弗雷德里克（Frederick）降下約160毫米（6.3英吋）的雨量，列根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）同一時間亦錄得約86毫米（3.4英吋）雨量。

國家檔案館指，由於水浸導致停電，國家檔案館和博物館需要關閉，珍貴的歷史文本包括《獨立宣言》（Declaration of Independence）、憲法和《權利法案》（Bill of Rights）未受影響。

大雨亦嚴重影響當地公共交通網絡。雨水沿升降機和電梯流進地鐵站，又因天花漏水直瀉到月台，出現瀑布。全國鐵路客運公司（Amtrak）被迫暫停部分列車服務，恢復行車後班次仍有延誤。

We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 2019年7月8日

（美聯社／紐約時報）