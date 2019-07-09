日本高級葡萄「浪漫紅寶石」　一串售8.6萬元刷新紀錄

日本石川縣產的高級葡萄品牌「浪漫紅寶石」（Ruby Roman）周二（9日）在金澤市舉行年度第一次拍賣，成交價更刷新紀錄。一串24顆的葡萄被人以120萬日圓（約8.6萬港元）拍下，即是每顆要價約3583港元。

「浪漫紅寶石」是日本石川縣培植出來的高級葡萄品種，其特徵是果汁極多、甜度高微酸、每一顆重逾20克、外皮顏色像紅寶石，令不少老饕垂涎。

是次拍賣在周二早上於金澤市中央批發市場舉行，共有40串葡萄供人競投，它們都符合糖度18度以上、果實直徑逾3.1厘米。

在金澤市湯涌溫泉及能登町九十九灣等地經營旅館的營運商最後以史上最高價投得「浪漫紅寶石」。現年45歲的他稱會在旅館展示它，然後招待入住該處的旅客享用。他以高價投下葡萄的原因，是因為這是「浪漫紅寶石」面世12周年，也慶祝2019年首次拍賣的活動。

全國農業協同組合連合會（National Federation of Agricultural Co-operative Associations，ZEN-NOH）預計截至9月底會出貨2.6萬串「浪漫紅寶石」。

"We offered 1.2 million yen to mark the 12 years (the #grapes have been sold) and to celebrate Reiwa's first auction," says a manager with the company that spent big on a bunch of grapes.#ルビーロマン #onlyinjapan #rubyromanhttps://t.co/CIeCnSLlnb — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) July 9, 2019

（綜合報道）