擬對台售武　美國重申一個中國政策不變

美國國防部周一（8日）宣布，國務院批准對台灣出售坦克和導彈，預計涉及22億美元。國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）周二（9日）在例行記者會上表示，對台軍售是基於《與台灣關係法》（Taiwan Relations Act），協助台灣維持自我防衛能力，同時重申美國的一個中國政策不變。

奧爾塔格斯表示，美方對台利益，特別是對台軍售方面，是為促進台海兩岸與區域和平及穩定，美方長期以來基於《中美三個聯合公報》（Three Joint Communiques）與《與台灣關係法》的一中政策不變。她又指出，《與台灣關係法》要求美方協助台灣維持自我防衛能力，國務院知會國會對台軍售案是遵守法案規定。

美國國防部旗下的防務安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）指，華府計劃向台灣出售的武器包括108架M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克，以及250枚FIM-92可攜式毒刺（Stinger）防空導彈等。部門指售武不會影響台海的基本軍事平衡。

路透社6月初引述消息人士報道，美國準備向台灣出售該批武器。美國在台協會（American Institute in Taiwan）代理發言人黃博倫（Aaron Huang）在6月底曾表示，美國對台軍售的政策長期且一貫，在《與台灣關係法》指導下以台灣國防需求評估為基礎，「政策並沒有改變」。

（綜合報道）