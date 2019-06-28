美參議院通過2020《國防授權法案》　支持對台軍售

美國國會參議院周四（27日）以86票赞成、8票反對，通過2020財政年度的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）。該法案涉及美台關係，包括支持對台軍售，鼓勵美國軍艦定期通過台灣海峽。

2020財政年度《國防授權法案》提出7500億美元的總支出，包括五角大樓6452億美元的基礎預算。中央社周五（28日）報道指出，該法案的第1257條為強化美台防務關係的參議院意見。

美參議院認為，《台灣關係法》與六項保證均為美台關係基石，美國應強化與台灣的國防及安全合作，支持台灣發展所需的能力、現成的與現代化的國防力量，以維持足夠的防禦能力。

參議院的建議還包括，提議美國國防部長應推行有關加強台灣安全的交流政策、與台灣進行軍事演習；指出美國軍艦通過台灣海峽應繼續以常態進行，以鼓勵美國及其盟友在國際法允許的任何地方執行任務。

眾議院計劃7月提出眾院版的《國防授權法案》，預料與參議院版本有一定程度的差異。國會兩院將協商討論共同版本，待國會表決通過後，由美國總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。

（國會山報／中央社）