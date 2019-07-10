英國首相候選人辯論精彩　但相信不能改變選舉結果

英國首相候選人，前外相約翰遜（Boris Johnson）與現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周二（9日）出席ITV電視台舉行的選舉論壇。這是兩人首次在電視上展開一對一的辯論，兩人在論壇上針鋒相對成為焦點，但相信這次辯論不會為選舉結果帶來改變。

約翰遜與侯俊偉參與電視論壇，雙方針鋒相對，就不同議題多次互相攻擊。（Getty Images）

英國保守黨黨魁選舉現正舉行，全國約16萬名保守黨員將陸續把選票以郵寄方式投票，至7月22日截止。投票結果將於翌日（23日）公開，成為保守黨黨魁的人將接任文翠珊成為新首相。

約翰遜表現自信但避談敏感話題遭攻擊

約翰遜與侯俊偉在周二出席ITV電視台舉行的選舉論壇，這是兩人首次在電視上的一對一公開辯論。約翰遜在辯論中展示着他對脫歐的自信與樂觀，他表示必需堅持10月31日一定能脫歐：「才可以讓歐盟理解我們已做好準備與決心，願意與我們達成更好協議。」

但辯點的焦點落在雙方的針鋒相對，侯俊偉不滿約翰遜避談會否無法脫歐就辭職，亦避談電文風波主角、駐美大使達羅克（Kim Darroch）的去留。相對侯俊偉在每一個問題上都給出了答案，他在辯論上如此評價約翰遜：「他經常把笑容掛在臉上，令你會忘記自己想問的問題。這是一個政客需要的技能，但非首相所需要的。」

約翰遜則抓着侯俊偉過去曾支持留歐作反擊，質疑侯俊偉不會堅持脫歐限期。約翰遜稱歐盟不會去認真對待這個「隨時可變的死線」，認為侯俊偉無法取得更好的脫歐協議。

不能改變雙方印象 相信賽果亦不會改變

英國廣播公司（BBC）如此總結這次辯論：「約翰遜一直在避免踩蕉皮，侯俊偉則針對約翰遜的閃縮窮追猛打。」但正因約翰遜的避答成功讓他避免失言陷自己於不利，所以結果是：這場辯論沒有特別讓比賽顛倒過來。

英國《衛報》稱約翰遜的自信讓人以為他可以「魔法」扭轉今天脫歐困局，但實際不論是約翰遜的無端自信或是侯俊偉的謹慎，兩人仍然繼續展示着「一個領跑者迎戰挑戰者的場面」。保守黨員投票已經開始，相信早已有不少人按着這個局面投下選票，分析認為這次辯論不會為選舉結果帶來改變。

（綜合報道）