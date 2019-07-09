BBC引述文件稱　英國政府商業顧問　強烈抵制無協議硬脫歐

英國如無意外10月底就正式脫歐，但現時細節仍未完成，有沒有協議還是未知之數。《BBC》引述政府內部文件指出，政府的商業顧問強烈抵制當中一些措施。

北愛商界憂慮 文件用於支持硬脫歐

硬脫歐包括愛爾蘭與北愛爾蘭邊境問題，政府試圖尋找「軟邊界」的技術解決方案。然而《BBC》指出，政府商業顧問拒絕簽署部份相關職權範圍的文件，因擔心文件內的條款，會用於支持無協議的「硬脫歐」行動。

主要由北愛爾蘭商業領袖組成的「工商業聯會諮詢小組」（The Business and Trade Union Alternative Arrangements Advisory Group），是三大政府委任的商界諮詢組織之一，負責研究和提出替代安排。

他們接受英國脫歐部任命，為愛爾蘭邊境尋找可行的技術方案。

《BBC》看到的文件顯示，小組的宗旨和目標是「在不影響未來英國與歐盟的關稅和監管關係之下，而考慮各項替代安排」。

然而，小組成員在會議上要求刪除上述內容，以確保他們的建議不會用於支持「硬脫歐」。

該文件還指出，英國採用的新技術，有可能讓愛爾蘭及歐盟反應「超出常態」。

提出多項擔憂 涉及奶農過境等實際問題

會議亦提到該文件沒有重申2017年英國政府「避免硬邊界」的承諾。

北愛商界還提出一些擔憂，包括超過三份之一的牛奶要過境處理，警告乳牛過境前必須要宰殺。

英國政府發言人承認，與商界領袖和技術專家會面，並不是非常有建設性。而在一般情況下，諮詢小組首次會議之中，政府會提供一些一般性意見。