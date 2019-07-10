【日韓磨擦】專家：日本人看太多《朝鮮日報》會誤判韓國情況

日韓磨擦持續，有日韓專家認為日本反韓心理多少與韓國右翼媒體言論有關，特意點名在日本受歡迎的《朝鮮日報》，稱《朝鮮日報》造成日本人以為韓國人都在反對總統文在寅的錯覺。

韓國總統文在寅週三（10日）與30多個企業代表會面，商討應對日本出口限制方法。（路透社）

世宗大學教授、日韓專家保阪祐二出席韓國交通放送TBS電台一個節目時，表示安倍政府對韓國的強硬態度，與韓國右翼媒體有關。保阪表示自民黨內或部分保守媒體部，會引用《朝鮮日報》的評論，作為韓國政府及民意的基礎。



然而因《朝鮮日報》是韓國右翼媒體，向來批評文在寅政府，或會讓讀者造成「韓國人認為日韓交惡是文在寅責任」的誤解。



保阪指出日本人愛看《朝鮮日報》，會令日本人「都討厭起文在寅政府」，間接促成嫌韓氣氛。同時日本人或會誤以為報章所説的「是韓國人一半以上的民意」，擔心日本政府會造成誤判。



韓國人普遍支持強硬應對日本

據YTN電視台最新民調，實際文在寅支持率至今仍超過50%以上。而根據韓國《今日亞洲》（아시아투데이）民調，有66.8%受訪者認為韓國政府應強硬應對日本出口限制措施。當中執政民主黨支持者有八成以上支持政府應強硬應對，反對派韓國黨支持者亦有近43%支持，認為文在寅政府不應退讓。



《朝鮮日報》之所以在日本瀏覽量大，是因為在日本新聞平台主要集中在日本Yahoo，而《朝鮮日報》日語版是僅有在日本Yahoo上刊載文章的報紙之一。而《朝鮮日報》批評文在寅的文章長期高據國際新聞瀏覽榜首，單看Yahoo相關的韓國報道有機會誤會現時的韓國真實情況。



（綜合報道）