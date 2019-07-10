【中美貿易談判】磋商重啟　5大難題待解決

中美兩國於6月底達成重啟貿易談判的共識，兩國貿易談判代表亦在週二（9日）通話，成為雙方重啟談判後的首次磋商。但路透社報道，中美貿易戰持續逾一年，至今雙方分歧仍未有縮小跡象。

路透社週二（9日）報道，中美雙方對於6月底「習特會」上，兩國領袖達成的共識有不同的看法。





（一）採購美國農產品





知情人士透露，特朗普在「習特會」上兩次提及購買農產品的問題，不過習近平表示，只同意在雙方達成最終的全面協議時考慮。中方並未就立即採購美國農產品作出確定的承諾。





目前，中國除了一家中資民營企業購買小量美國稻米外，未有更多關於美國農產品的採購得到落實。中國官員以及官方媒體過去一週亦強調，包括採購農產品在內的任何協議，均建立在美國取消全部關税的基礎上。



中方未就立即採購美國農產品作出確定承諾（圖源：Reuters）

（二）華為封殺令的讓步





中國官員透露，中方在大阪會談時，只要求美國在華為問題作出讓步。雖然特朗普表示放寬對華為的銷售禁令，但美國政府官員未明確表態會作出何種程度的承諾。





美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）上週二（2日）表示，只會允許向華為出售「技術含量較低」的美國半導體商品。同時，華為仍未從美國出口黑名單上移除。



（三）鷹派人士的作風



有匿名官員表示，中國仍然對美國貿易團隊的鷹派人士感到擔心，比如納瓦羅。該官員形容鷹派人士「恃強凌弱」。



中方對於美國貿易團隊的鷹派人士仍有顧慮（圖源：Reuters）

（四）取消關税





知情人士表示，由於中方在「習特會」上僅要求美方在華為問題作出讓步，因此接下來雙方談判的重點會放在取消關税上。





但知情官員透露，雙方談判團隊在棘手問題上達成共識，將是一項挑戰。



（五）涉及國家核心利益

的問題



路透社報道，當前未有跡象表明，中美不會以5月初談判破裂的文本作為基礎繼續磋商。中國政府刪除了該文本有關修改法律，以反映改革承諾的內容，指這些內容侵犯中國的國家主權。





美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則堅持中方必須修改法律、以確保中方遵守承諾。





除此之外，美國的一些要求，包括限制中國對國企的補貼、中國雲計算市場准入、農業生技許可、以及中國對美採購農產品的最終規模等，亦是雙方留有分歧的問題。

