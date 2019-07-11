特朗普願望落空北京遲遲不購買美農產品　兩大目的揭曉

雖然美國方面高調宣佈中國將購買美國農產品，但是中國遲遲沒有行動，美媒稱，中國是為了用此施壓美國，以達到兩大目的。

美國總統特朗普（Donald Trump）日前在日本大阪的G20峯會上會晤中國國家主席習近平，重啟了中美陷入了僵局的貿易對話。特朗普還在會晤結束後，召開了個人記者會，宣佈他將放寬對華為技術有限公司採購美國技術的限制，允許美國公司向華為出口部分不構成安全風險的零部件。



同時，特朗普還表示：「中國將買入大量食品和農產品，他們很快就會開始，幾乎是即刻就會開始購買。」

但是至今為止特朗普的這一願望似乎落空，因為中國遲遲沒有行動。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月10日在接受採訪的時候也説，中國到目前為止還沒有購買，但是這是對話的一部分。

「習特會」雖然令中美談判重啟，但是兩國仍有許多分歧（圖源：Reuters）

然而，在中國關於「習特會」的新聞稿中，我們只能找到一句關於購買美國產品的話，「美方希望中方能從美國增加進口」。新聞稿並沒有説中國已經答應。

《紐約時報》7月10日報道稱，熟悉談判的知情人士透露，中國否認在對話期間做出了任何購買美國農產品的明確承諾，而是表示大量購買農產品取決於兩國在最終的貿易協議上取得的進展，而這仍遙遙無期。

報道指出，消息人士説，北京仍在繼續施壓美國取消對中國2,500億美元商品加徵的關税，同時讓中國能夠更加漸進地改變知識產權法以及其他規定。特朗普政府堅持保留關税，但是也急着找到解決方法，能夠讓中國購買大量的美國農產品。

兩國的談判代表正在繼續努力達成一份協議，大宗購買仍有望發生。一名高級政府官員説，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）同中國國務院副總理劉鶴、商務部長鐘山通了電話，將繼續談判。

報道稱，雖然在籌備「習特會」的幾天前，中國大量購買了美國大豆，作為一個善意姿態。6月28日，美國農業部宣佈，中國進口商購買了544,000噸美國大豆，是3月末以來，最大的一筆交易。但是自那以後，中國再也沒有進行特別大的購買，現在也仍不清楚中國是否會繼續進行大宗購買。

報道稱，美國康奈爾大學資深貿易政策教授普拉薩德（Eswar Prasad）説，中國官員堅持，任何購買都只會作為貿易協議的一部分來進行，而不是單邊的讓步。如果貿易對話破裂，中國無意繼續兑現承諾。

與此同時，《華爾街日報》和路透社也分別報道稱，習近平在與特朗普會面期間沒有做出這樣的承諾。特朗普在會晤中兩次提到了購買農產品的問題，但是習近平只是同意在簽署了一份廣泛的最終協議的框架下購買美國農產品。

中國官媒《經濟日報》旗下的官方微信公眾號「陶然筆記」7月5日就明確説，採購美國農產品是中國特有的談判籌碼。如果美方在磋商中態度再出現反覆，那麼採購美國農產品這事兒，恐怕也會再出現反覆。

其實，關於購買農產品問題，這一直都是中國的一個核心底線。中國國務院副總理劉鶴5月份在華盛頓就中美達成協議提出了三個條件，其中的一個條件就是採購的數字必須符合實際。

不過美國目前已經釋放了一些善意，例如美國商務部允許一些公司向華為出售產品，同時還110種中國產品關税。為達成協議，中國預計也會在某個時間點，有節奏地釋放一些善意。

