中美貿易談判重啟　彭斯強硬發聲：中國必須改變

日本大阪G20峯會期間的「習特會」使得陷入僵局的中美貿易談判重啟，美副總統彭斯7月10日稱，中國必須改變，解決一些問題。

彭斯還將發表重磅講話批中國（Getty）

美國副總統彭斯（Mike Pence）7月10日在視察加州時在弗雷塔斯家庭農場舉行記者會。彭斯敦促中國改變做法，加入國際大家庭，取得進步。

彭斯説：「顯然，我們與中國的關係很複雜，這將繼續成為本屆行政當局高度重視的議題。特朗普（Donald Trump）總統已明確表示，中國過去幾十年的貿易行為已不再可以接受。不僅是巨大的貿易逆差，還有強制技術轉讓，知識產權等問題，都必須解決。」

他還説：「我們明確表示，中國必須改變。中國必須願意向前邁進並接受這種變化。我們真的相信，通過加入國際大家庭，我們將會看到，在中國內部，在那一整個區域的廣泛領域取得的進展。」

彭斯的表態正值中美貿易談判重啟之際，中國國務院副總理劉鶴7月9日與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Stevn Mnuchin）通了電話，就中美貿易問題進行磋商。

北京時間7月11日，中國商務部發言人高峯説，中美雙方經貿團隊將按照兩國元首大阪會晤的要求，在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。中方的核心關切必須得到妥善解決，相信雙方可以通過平等對話照顧彼此合理關切，一定能夠找到解決問題的辦法，這符合兩國和兩國人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。

