崔天凱在社交媒體只關注了一人　發文談中美如何避免互疑

中國駐美大使崔天凱7月8日在社交網絡推特（Twitter）上開通了自己的賬户，7月10日，崔天凱發推文談到大國關係。

崔天凱認為中美應多研究研究對方的歷史。（新華社）

崔天凱7月10日在推特（Twitter）上轉發了哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）有關中美關係的推文。

崔天凱還説：「我和艾利森教授進行過多次深入和具有建設性的討論。研究對方的歷史文化有助於減少我們兩國之間的猜疑和不信任，給未來規劃一條新的道路。」

崔天凱的推特目前也只關注了艾利森一人。艾利森提出了「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）的概念，意思是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然會迴應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。

西方不少人認為這是個鐵律，據此得出結論，中美衝突不可避免。而艾利森本人則認為，回顧過去500年的人類歷史，發現有16次崛起的大國成功取代守成的大國，其中有12次以戰爭實現，只有4次沒有引發戰爭。所以，美國和中國之間不可避免會引發戰爭的説法是錯誤的，兩國之間的戰爭是不必要的，不是不可避免的。

中國國家主席習近平也多次談到「修昔底德陷阱」。他認為，世界上本無「修昔底德陷阱」，但大國之間一再發生戰略誤判，就可能自己給自己造成「修昔底德陷阱」。

習近平還呼籲中美建立不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型大國關係。

