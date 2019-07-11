駐韓美軍：朝鮮「火星15」導彈射程覆蓋全美國

韓聯社週四（11日）報道，駐韓美軍司令部當日發布的《駐韓美軍2019戰略概要》指出，朝鮮2017年11月試射的「火星15」導彈，射程覆蓋整個美國本土。這是駐韓美軍首次正式評價指該導彈可攻打全美國。

《戰略概要》指出，朝鮮擁有三種洲際導彈（ICBM）級導彈：「火星13」型射程為5500公里以上；「火星14」型射程10058公里，可到達美國本土大多數地區；「火星15」型射程則達12874公里，射程覆蓋整個美國本土。

韓國軍方發表的《2018國防白皮書》就分析指，除上述三種外，朝鮮還擁有「大浦洞」型及「火星13開放」型洲際彈道導彈。

《戰略概要》還列出朝鮮各式中近程彈道導彈的推測射程，分別為最遠射程有3218公里的「火星10」，以及2896公里以上的「火星12」中程彈道導彈；

射程1287公里的「蘆洞」、射程997公里以上的「北極星2」，以射程729公里的「飛毛腿B/C/ER」的準中程彈道導彈。

概要又指出，朝鮮2018年並無進行類似2016至2017年的連續射彈挑釁行為，值得歡迎，但韓美同盟仍然面臨朝鮮的直接威脅，這個局面沒有得到根本改變。

概要又認為，朝鮮領導人金正恩雖然指示廢棄導彈試驗場，並拆除廣為人知的豐溪裏試驗場，但要達成完全無核化這項終極目標，仍有很多議題需要解決。

（綜合報道）