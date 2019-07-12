韓聯社：美國正考慮暫停禁令達18個月　交換朝鮮凍結核武計劃

韓聯社週四（11日）引述消息人士指，美國正在考慮暫停對朝鮮實施部分制裁12至18個月，以換取朝鮮廢除其主要核設施，並凍結其整個核計劃；美國考慮的方案是，將暫停實施聯合國禁止朝鮮出口煤炭及紡織品的制裁措施，突破雙方談判僵局。

報道稱，美國與朝鮮很快將會再度展開談判，雖然時間地點尚未確定，「但白宮在談判開始後，希望創造條件，促使朝鮮開始實施無核化」，並指如果朝鮮以任何方式作弊，就會恢復所有制裁。

消息人士指，如果此方案有效的話，亦會應用於寧邊以外的核設施，並透過循序漸進的方式，直至朝鮮完全放棄核子武器，屆時所有制裁就會被解除，「這很重要，因此它能讓美國和朝鮮建立互信，同時促進無核化，且緩解制裁」。至於驗證和檢查拆除寧邊核設施及凍結核武計劃的部分可能比較困難，雙方仍需要再詳談。

消息稱，如果朝鮮同意拆除寧邊核設施及完全凍結核武計劃，美國會考慮簽署聲明，宣佈結束1950年至1953年爆發的韓戰。此外，美國亦願意讓雙方在各自首都設立聯絡處，並建設獨立管道或辦公室，協助交還美軍陣亡將士遺體。

消息人士又説，「白宮對許多鼓勵朝鮮踏出無核化『關鍵第一步』的方案都持開放態度，談判的首要目標是向朝鮮證明他們能夠信任美國，以及華府希望完成歷史功績，以確保雙方的敵對態度已成為過去。」

（綜合報道）