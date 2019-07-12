中美貿易戰致新加坡GDP增速意外大幅下降　專家：災難

中美貿易戰的影響並不侷限於這兩國之間，對其他國家也產生了影響。因貿易戰的影響，新加坡的經濟數據表現不佳。

新加坡《聯合早報》當地時間7月12日報道稱，在中美貿易糾紛升級和電子業週期下滑的大環境下，新加坡經濟第二季度僅增長0.1％。

李顯龍呼籲中美妥善解決貿易分歧。（AFP）

這遠低於之前經濟師的預測，經濟師的中位數預測是增長1.1％。這也是十年來最低的季度增長，2009年第二季時經濟萎縮1.2％。

新加坡貿易和工業部（MTI）在一份電郵聲明中表示，按季度、季節因素調整後和年率計算，今年第二季度新加坡GDP較第一季度萎縮了3.4%，也同樣遠遠低於路透社調查的3.8%的按月增幅。3.4%的按月下滑，也是新加坡近7年來最大的季度萎縮，上一次出現如此大幅的萎縮還是在2012年第三季度，經季節因素調整後當季GDP按月萎縮4.1%。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站報道稱，新加坡華僑銀行（OCBC Bank）財務與策略主管Selena Ling表示，二季度的數據是「災難性的，比市場最壞的預測還要糟糕得多。」她表示，拖累增長的主要因素仍然是製造業。

彭博社報道稱，在貿易摩擦打擊商業信心和活動之際，新加坡經濟第二季度的意外萎縮給世界經濟發出了一個警告。

馬來亞銀行金英證券（Maybank Kim Eng）經濟學家蔡學敏（Chua Hak Bin）表示，新加坡對貿易很開放，也十分敏感。數據表明其他亞洲國家也有經濟進一步放緩的風險。

蔡學敏還説：「我曾認為數據會很糟糕，但是沒想到這麼難看。」

蔡學敏還説，如果到了10月，出現了經濟衰退，美國和中國仍無法找到方法結束貿易戰，新加坡金融管理局或許將放寬政策。