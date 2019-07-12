投訴遭英女王肖像「冒犯」　北愛爾蘭公務員獲賠近10萬

一名北愛爾蘭公務員疑因政見問題，投訴工作環境掛有英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與菲臘親王（Prince Philip，Duke of Edinburgh）的肖像，指自己感到冒犯。有關當局及後向他祕密賠償一萬英鎊（約9.8萬港元），這名公務員之後更獲得升職。事件7月10日在國會遭踢爆，引起外界關注。

北愛爾蘭政客馬金尼斯（Ken Maginnis）7月10日向英國上議院透露，投訴人是一名在北愛爾蘭辦工室（Northern Ireland Office）工作超過15年、名叫赫加蒂（Lee Hegarty）的員工。

赫加蒂在2018年堅持指，工作環境掛有的英女王及菲臘親王肖像令他感到「冒犯」，當局及後將這些肖像移走，並諮詢他意見。他建議將相片換成一些在英國與北愛爾蘭交戰期間，曾與女王會面的人，當中包括一張北愛爾蘭前副首席部長麥吉尼斯（Martin McGuinness）與英女王握手的合照。

馬金尼斯指出，赫加蒂在2018年收到賠償，及後更獲升職，而祕密解決事件、簽署和解協議的人，正是北愛爾蘭事務大臣韋莉雅（Theresa Villiers）。馬金尼斯指出，他翻查賬目卻無法找到有關款項，形容事件可疑及可恥。

麥吉尼斯生前主張脱離英國，更是愛爾蘭共和軍（IRA）的前領袖。該武裝組織以恐襲手段爭取北愛脱離英國獨立而聞名，曾被國際社會視為恐怖組織。麥吉尼斯後來決定放下武器，促成和平協議，並積極推動北愛和平。

（綜合報道）