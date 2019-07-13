【中美貿易戰】五角大樓加緊評估美國稀土產量　或計劃增加投資

即時國際
撰文：
最後更新日期：

路透社7月13日報道，根據一份美國政府文件，五角大樓要求礦商在7月31日前報告發展美國稀土礦場和加工設施的計劃，並向製造商詢問對稀土的需求。

報道指，文件所列日期為6月27日，由美國空軍發出。國防部要求礦商和製造商短時間內於7月31日前回覆，反映事態緊急。美國政府財政年度9月底結束。

文件未有承諾對美國稀土項目提供貸款、撥款或其他財務支援。國防部的要求基於《國防工業生產法》（Defense Production Act），法案向五角大樓提供足夠空間採購國防必須的設備，金額無上限。行內分析員和顧問估計，五角大樓檢視回應後將提供特定的財政援助。

美國空軍承認文件的存在，並指不保證提交的問題將獲得軍方支援。國防部則未有回應報道。政府收集回應後，將交由兩間政府承包商檢視，包括諾思羅普格魯曼公司（Northrop Grumman Corp）。

德州礦物資源公司（Texas Mineral Resources Corp）主席馬爾凱塞（Anthony Marchese）指，政府希望知道公司最終生產礦物的數量，以及完成時間。被問到會否回覆政府，多間礦商拒絕評論。

嚴打稀土走私　中國布局長線安靜備戰
美商務部長：會採取措施確保稀土供應不被切斷
【中美貿易戰】專家：稀土不會成致勝王牌　北京將傷及自身
【中美貿易戰】美國防部稀土報告　着眼減少依賴中國

（路透社）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。