【中美貿易戰】五角大樓加緊評估美國稀土產量　或計劃增加投資

路透社7月13日報道，根據一份美國政府文件，五角大樓要求礦商在7月31日前報告發展美國稀土礦場和加工設施的計劃，並向製造商詢問對稀土的需求。

報道指，文件所列日期為6月27日，由美國空軍發出。國防部要求礦商和製造商短時間內於7月31日前回覆，反映事態緊急。美國政府財政年度9月底結束。

文件未有承諾對美國稀土項目提供貸款、撥款或其他財務支援。國防部的要求基於《國防工業生產法》（Defense Production Act），法案向五角大樓提供足夠空間採購國防必須的設備，金額無上限。行內分析員和顧問估計，五角大樓檢視回應後將提供特定的財政援助。

美國空軍承認文件的存在，並指不保證提交的問題將獲得軍方支援。國防部則未有回應報道。政府收集回應後，將交由兩間政府承包商檢視，包括諾思羅普格魯曼公司（Northrop Grumman Corp）。

德州礦物資源公司（Texas Mineral Resources Corp）主席馬爾凱塞（Anthony Marchese）指，政府希望知道公司最終生產礦物的數量，以及完成時間。被問到會否回覆政府，多間礦商拒絕評論。

（路透社）